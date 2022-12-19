Лагерь для подготовки волонтёров «Своих не бросаем» начал работу в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский оценил организацию работы, созданные условия и наполнение программы тренировочного лагеря для подготовки волонтеров «Своих не бросаем» в Сафоновском районе, которым предстоит поездка в зону спецоперации для оказания гуманитарной помощи жителям новых регионов России.

Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, с просьбой об его открытии обратились волонтеры общественных организаций Смоленской области, побывавшие в период с апреля по сентябрь с гуманитарной миссией в зоне проведения СВО.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Специальная смена для подготовки волонтеров организована на базе оздоровительного лагеря «Борок» в деревне Прудки. В программу включили теоретический курс и практические занятия по тактической медицине, основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, инженерной подготовке и др. С этой целью привлекались специалисты регионального ГУ МЧС, медсанчасти УМВД, Всероссийского общества спасения на водах, силового блока, а также волонтеры, уже имеющие опыт подобных поездок.

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