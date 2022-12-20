Сильный ветер и заморозки ожидаются в Смоленской области 20 декабря. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Во вторник, 20 декабря, на территории Смоленской области ожидаются заморозки.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -6°C…-4°C.

В течение суток будет облачно, после обеда пойдет небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует юго-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. столба, будет падать.

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