В Смоленске труженица тыла Анна Гончарова отметила 100-летие. Фото: пресс-служба администрации города.

19 декабря жительнице Смоленска, труженице тыла Анне Гончаровой исполнилось 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Николаевна – педагог по профессии. В дневное время она учила детей, а после трудилась в тылу на благо Родины. Несмотря на нелегкий труд и все тяготы войны она сохранила жизнелюбие и доброжелательность.

В день своего юбилея Анна Гончарова получила именные поздравления от президента Владимира Путина, главы Смоленска Андрея Борисова и департамента Смоленской области по социальному развитию.

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