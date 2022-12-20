Топ-3 муниципальные программы Смоленска

Фото: smolsovet.ru.

Исполнение бюджета-2023 в городе планируется в рамках 22 муниципальных программ на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 98 % всех расходов.

Лидерами по финансированию, как ожидается, станут:

- муниципальная программа «Развитие системы образования» - 4,4 млрд рублей, или 58 % от общего объема расходов всех муниципальных программ;

- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы – 641 млн рублей, или 8 % от общего объема муниципальных программ (с ростом по сравнению с нынешним годом на 43 млн рублей);

- муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» – 606 млн рублей, или 8 % от общего объема муниципальных программ.

«В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» на 2023 год предусмотрены расходы на содержание 138 образовательных учреждений. Общий объём программы составляет 4,4 млрд рублей – на 303 млн рублей больше, чем в этом году», - уточнила председатель комиссии по социальной сфере горсовета Раиса Дижиченко.

В том числе, как сообщалось ранее, 228 млн рублей будет предусмотрено на бесплатное питание в школах Смоленска, более 58 млн рублей – на предоставление льгот по родительской плате за детские сады, более 50 млн рублей – на охрану школ и детских садов частными охранными организациями, 5 млн рублей – на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений; 10,8 млн рублей – на организацию детского оздоровительного отдыха.

«В будущем году в Смоленске планируется создание нового детского технопарка «Кванториум» на базе гимназии № 4. Необходимое финансирование также будет предусмотрено в бюджете», - сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Члены комиссии по социальной сфере городского Совета отдельно остановились на ряде направлений сферы образования, которые требуют дополнительного финансирования.

«Капитальный ремонт спортивных площадок, ремонт фасадов образовательных учреждений, замена оконных блоков, приобретение МАФов для территорий детских садов – это важные вопросы, по которым в будущем нам предстоит дополнительно определить источники финансирования. Вероятнее всего, эти масштабные задачи получится решать не иначе, как поэтапно», - акцентировала Раиса Дижиченко.

По предварительным подсчётам, на эти цели потребуется более 300 млн рублей.

Напомним, на внеочередной сессии, состоявшейся 12 декабря, горсовет утвердил основные характеристики бюджета Смоленска. Общий объём доходов и расходов областного центра на 2023 год – на уровне 7,8 млрд рублей. На 2024 год доходы и расходы запланированы в размере 7,6 млрд рублей, на 2025 год плановый объём доходов составляет 7,9 млрд рублей при ожидаемом объёме расходов на уровне 7,8 млрд рублей.

Проект бюджета во втором чтении депутаты рассмотрят на сессии до конца года.