Смоленская область направила в зону СВО ещё более 7-ми тонн гуманитарной помощи. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В преддверии поездки губернатора Алексея Островского в зону проведения специальной военной операции, чтобы лично встретиться со смолянами-участниками СВО, для них отправили еще одну большую партию гуманитарной помощи общим весом свыше 7-ми тонн. Всего на фронт уже передано почти 35 тонн гуманитарного груза.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Бойцам закупили термобелье, еще одну партию спальных мешков, дизельных электрогенераторов, цифровых прицелов ночного видения, тепловизоров, стройинвентаря и других инструментов. Как отметил глава региона на своей странице в соцсетях, вещи были закуплены по запросу командования подразделения, в котором служат смоляне, совместно с представителями регионального бизнес-сообщества.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

– Вместе с подарками к Новому году и письмами от родных, детскими рисунками и открытками передам этот гуманитарный груз нашим защитникам. Цель поездки – встретиться с личным составом, рассказать о той поддержке, которая оказывается их семьям, узнать, какая помощь с нашей стороны в части дополнительного оснащения еще необходима для улучшения условий несения службы. О результатах поездки обязательно проинформирую, – написал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области начал работу лагерь для подготовки волонтёров «Своих не бросаем». Глава региона оценил созданные условия и наполнение специальной программы.