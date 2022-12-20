В Смоленской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей пошла на снижение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном центре снизилась заболеваемость свиным гриппом и ОРВИ. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, ситуацию изменил карантин, введённый в школах по рекомендациям Роспотребнадзора. Снижение произошло за счет возрастной группы 7-14 лет.

По прогнозам медиков, теперь вирусы начнут больше атаковать взрослых. Пик заболеваемости, вероятно, придется на январь. Также по словам врачей, после относительного затишья вторая «серия» ожидается весной.

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