Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 декабря 2022 7:18

В Смоленской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей пошла на снижение

По прогнозам медиков, теперь вирусы начнут больше атаковать взрослых
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей пошла на снижение.

В Смоленской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей пошла на снижение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном центре снизилась заболеваемость свиным гриппом и ОРВИ. Как отмечают в региональном департаменте здравоохранения, ситуацию изменил карантин, введённый в школах по рекомендациям Роспотребнадзора. Снижение произошло за счет возрастной группы 7-14 лет.

По прогнозам медиков, теперь вирусы начнут больше атаковать взрослых. Пик заболеваемости, вероятно, придется на январь. Также по словам врачей, после относительного затишья вторая «серия» ожидается весной.

Читай также:

Власти Смоленска отчитались о расчистке проездов к соцучреждениям. Работа ведётся во всех районах города.