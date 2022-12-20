Смоленский губернатор прокомментировал ситуацию со скорой помощью в регионе. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жительница Ярцевского района попросила решить напряженную обстановку, связанную с длительным прибытием службы к пациентам. По словам смолянки, в районе работает две бригады и на вызов они приезжают через 9 часов с момента вызова.

Глава региона отметил свою озабоченность ситуацией. И заверил, что ни одна бригада не сокращается.

- В Ярцево сколько было бригад, столько и остается, - дал гарантию Алексей Островский.

Ключевое в реформе в том, что все станции объединяются в одну систему. Благодаря которой диспетчер направит к пациенту ту бригаду, которая находится ближе к нему, вне зависимости от территориальной границы.

Также губернатор отметил, что регион регулярно получает новые машины скорой, которые направляются в районы.