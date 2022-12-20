980-1100 вызовов скорой помощи в день поступает в Смоленской области из-за роста гриппа и ОРВИ.

– Проблемы со скорой помощью появились в первых числах декабря из-за роста заболеваемости населения гриппом и ОРВИ, - прокомментировала Виктория Макарова. – Сегодня для решения проблемы мы привлекли на работу студентов. Также с декабря бригады получат финансовую поддержку.

Вице-губернатор отметила, что в регионе сформирована и неотложная помощь.

Напомним, реорганизации службы идет с апреля 2022 года.

Ранее Смоленский губернатор прокомментировал ситуацию со скорой помощью в регионе.