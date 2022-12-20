Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 декабря: «плюс» 4 новых случая

По данным столичного Оперштаба, общее число зараженных COVID-19 в Смоленской области составляет 146 014 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, общее число зараженных COVID-19 в Смоленской области составляет 146 014 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 4 новых случая.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 142 637 человек. Число новых выздоровевших пациентов за сутки также достигло 6. Погибли от осложнений с начала пандемии 3 172 смолянина. За сутки госпитализировали 3 жителя Смоленской области.

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