Новая школа в Смоленске примет учеников 1 сентября 2024 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский прокомментировал ход строительства школы в Соловьиной роще на ежегодной пресс-конференции. По словам главы региона, учреждение откроет свои двери 1 сентября 2024 года.

С подрядными организациями, ранее проводящими работы, договора уже расторгнуты. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело.

– Сейчас компания, которая ведет работу, вызывает у нас осторожные слова уверенности. Есть у них успешный опыт строительства социальных объектов в регионе. Ввод школы в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. Учиться дети там будут с 1 сентября 2024 года, – сообщил Алексей Островский.

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