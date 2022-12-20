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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:59

В Смоленской области сотрудники скорой медицинской помощи получат дополнительные выплаты

Средства будут перечислены в январе 2023 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области сотрудники скорой медицинской помощи получат дополнительные выплаты.

В Смоленской области сотрудники скорой медицинской помощи получат дополнительные выплаты.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 20 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция с губернатором Алексеем Островским, в ходе которой глава региона передал слово своему заместителю, Виктории Макаровой, по вопросу дополнительных выплат сотрудникам скорой медицинской помощи.

Вице-губернатор проинформировала, что выплаты будут введены с января 2023 года. Для врачей эта сумма составит 20 тысяч рублей, медсестрам выплатят 12 тысяч рублей, водители получат 9 тысяч рублей.

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