Строительство онкодиспансера в Смоленске начнется в первой половине 2023 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Один из вопросов, заданных губернатору Алексею Островскому в ходе ежегодной пресс-конференции, касался строительства онкологического диспансера в Смоленске. По словам главы региона, подрядчик приступит к работам в начале 2023 года.

Вся проектно-сметная документация готова, получено заключение экспертизы. Средства на строительство медучреждения запланированы как в федеральном, так и в региональном бюджете.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области сотрудники скорой медицинской помощи получат дополнительные выплаты. Средства будут перечислены в январе 2023 года.