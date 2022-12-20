Житель Рославля подозревается в избиении 16-летней дочери его бывшей сожительницы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 46-летнего жителя Ярославля возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 16-летней девочке.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, 10 декабря мужчина пришёл домой к своей бывшей сожительнице, проживающие в деревне Малые Кириллы, где устроил конфликт с ней и её матерью. Девочка стала заступаться за маму и бабушку, в результате чего подозреваемый ударил её в плечо с такой силой, что сломал кости.

Пострадавшую с закрытым переломом госпитализировали в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

Читай также:

Житель Смоленской области признался в убийстве знакомой. Женщина оказалась жива.