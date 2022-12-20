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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 14:02

Житель Рославля подозревается в избиении 16-летней дочери его бывшей сожительницы

В ходе конфликта мужчина сломал девочке плечо
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Рославля подозревается в избиении 16-летней дочери его бывшей сожительницы.

Житель Рославля подозревается в избиении 16-летней дочери его бывшей сожительницы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отношении 46-летнего жителя Ярославля возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 16-летней девочке.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, 10 декабря мужчина пришёл домой к своей бывшей сожительнице, проживающие в деревне Малые Кириллы, где устроил конфликт с ней и её матерью. Девочка стала заступаться за маму и бабушку, в результате чего подозреваемый ударил её в плечо с такой силой, что сломал кости.

Пострадавшую с закрытым переломом госпитализировали в больницу. Расследование уголовного дела продолжается.

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