Ряд смоленских предприятий переориентировали производство под нужды СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе пресс-конференции с губернатором Алексеем Островским, прошедшей 20 декабря, были вопросы, связанные с проведением СВО. В их числе – работа региональных предприятий, переориентировавших свое производство под нужды спецоперации.

На своей странице в соцсетях глава региона рассказал об организациях, принявших данное решение. Так, например, на Рославльской швейной фабрике организован пошив спальных мешков, балаклав и бушлатов для смоленских бойцов.

Гагаринская компания «Лео» и смоленский «Лакос» наладили выпуск медицинских аптечек (сумок). Помимо этого, компания «Лео» приступила к производству армейских носилок и спальных мешков.

Предприятие «СМИТ-Ярцево» производит армейские печи-буржуйки, которые уже передавали участникам спецоперации. А Вяземское кожевенное производство наладило выпуск трех моделей берцев – зимний, летний и демисезонный варианты. Сейчас там осваивается производство разгрузочных жилетов.

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