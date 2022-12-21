Потепление и мокрый снег с дождём ожидаются в Смоленской области 21 декабря. Фото: пресс-служба администрации города.

В среду, 21 декабря, столбики термометров поднимутся выше нуля. По прогнозам синоптиков, небольшие осадки, переходящие в мокрый снег с дождём, пройдут утром и днём, местами умеренные.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать. Местами возможно налипание мокрого снега, сохранится гололёд, видимость ухудшит слабый туман, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер подует южный, юго-западный 6-11 м/с.

Ранее «КП» писала, что рейды по уборке города от снега проходят в Смоленске. За несколько дней приведены в порядок проезды к 50 соцобъектам.