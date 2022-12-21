Алексей Островский принял участие в работе форума «Смоленский диалог». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский принял участие в работе форума «Смоленский диалог». По словам главы региона, некоммерческие организации являются партнерами органов власти всех уровней в разных сферах, в первую очередь, при реализации социально ориентированных проектов.

В течение последних лет НКО при финансовой поддержке областной администрации было реализовано 224 значимых проекта и программы на сумму свыше 40 млн рублей. Фондом президентских грантов за это время поддержано 128 заявок смоленских некоммерческих организаций – общая сумма средств на их реализацию составила около 220-ти млн рублей.

– Принял решение на будущий год увеличить объем их финансовой помощи в 2,5 раза в сравнении с нынешним годом – до 12 млн рублей, что также позволит нам получить софинансирование со стороны Фонда президентских грантов. И в итоге – реализовать больше полезных и нужных для смолян социальных проектов, – отметил Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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