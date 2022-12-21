63-летняя пенсионерка погибла в страшном пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Трагедия случилась около 3:25 ночи сегодня, 21 декабря, в деревне Краснополье Шумячского района. Загорелся один из частных жилых домов. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате произошедшего погибла 63-летняя пенсионерка.

На место вызова выезжали автоцистерны и 5 спасателей. Пожар удалось ликвидировать. При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки дома. Строение уничтожено полностью, причина случившегося устанавливается специалистами.

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