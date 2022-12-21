Колесо обозрения в «Лопатинском саду» заработает с 23 декабря

Колесо обозрения в «Лопатинском саду» заработает 23 декабря. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Колесо обозрения в центральном парке Смоленска возобновит работу с 23 декабря. Как отмечают в официальной группе аттракциона в соцсетях, колесо будет работать все новогодние праздники.

18 кабинок, рассчитанные каждая на 6 мест, оснащены подогревом, что позволяет с комфортом любоваться видами Смоленска в любое время года.

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