Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 10:10

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 декабря: 2 человека госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 21 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 022 случая заражения коронавирусом.

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 022 случая заражения коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 022 случая заражения коронавирусом, в том числе 8 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 642 человека, 3 173 пациента умерли. Госпитализировали 2 жителя региона.

Читай также:

Как уйдет ковид: три возможных пути избавления от заразы. Историк Эйнсли Хоторн, изучающая различные факты о медицине, предположила, чем может закончиться пандемия.