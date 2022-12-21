Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 декабря: 2 человека госпитализировали за сутки

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 022 случая заражения коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 022 случая заражения коронавирусом, в том числе 8 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 642 человека, 3 173 пациента умерли. Госпитализировали 2 жителя региона.

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