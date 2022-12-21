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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:29

ГИБДД предупреждает жителей Смоленска об ухудшении погодных условий

В городе ожидаются резкие перепады температуры и обильные осадки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ГИБДД предупреждает жителей Смоленска об ухудшении погодных условий.

ГИБДД предупреждает жителей Смоленска об ухудшении погодных условий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление ГИБДД по Смоленску предупреждает водителей и пешеходов о резким ухудшении погодных условий.

В течение суток в Смоленске ожидаются перепады температуры, мокрый снег и дождь. В связи с этим на дорогах возможно образование скользкого снежного наката и гололедицы.

Участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными и осторожными.

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