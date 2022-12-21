ГИБДД предупреждает жителей Смоленска об ухудшении погодных условий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Управление ГИБДД по Смоленску предупреждает водителей и пешеходов о резким ухудшении погодных условий.
В течение суток в Смоленске ожидаются перепады температуры, мокрый снег и дождь. В связи с этим на дорогах возможно образование скользкого снежного наката и гололедицы.
Участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными и осторожными.
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