ГИБДД предупреждает жителей Смоленска об ухудшении погодных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление ГИБДД по Смоленску предупреждает водителей и пешеходов о резким ухудшении погодных условий.

В течение суток в Смоленске ожидаются перепады температуры, мокрый снег и дождь. В связи с этим на дорогах возможно образование скользкого снежного наката и гололедицы.

Участников дорожного движения призывают быть предельно внимательными и осторожными.

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