Три ребёнка пострадали в серьезном ДТП с фурой под Смоленском.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Авария произошла около 12:45 сегодня, 21 декабря, на 5 километре Юго-западного обхода Смоленска. По информации УМВД по Смоленской области, в ДТП пострадали три ребёнка и двое взрослых.
Водитель фуры «Volvo» нарушил дистанцию, в результате чего столкнулся с движущейся впереди легковушкой «Nissan».
В аварии пострадали пять человек — водитель иномарки, 32-летняя женщина, и три несовершеннолетних ребёнка. Всех пострадавших госпитализировали.
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