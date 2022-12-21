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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 13:28

Три ребёнка пострадали в серьезном ДТП с фурой под Смоленском

Автомобили столкнулись сегодня днём в Смоленском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Три ребёнка пострадали в серьезном ДТП с фурой под Смоленском.

Три ребёнка пострадали в серьезном ДТП с фурой под Смоленском.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла около 12:45 сегодня, 21 декабря, на 5 километре Юго-западного обхода Смоленска. По информации УМВД по Смоленской области, в ДТП пострадали три ребёнка и двое взрослых.

Водитель фуры «Volvo» нарушил дистанцию, в результате чего столкнулся с движущейся впереди легковушкой «Nissan».

В аварии пострадали пять человек — водитель иномарки, 32-летняя женщина, и три несовершеннолетних ребёнка. Всех пострадавших госпитализировали.

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