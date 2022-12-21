Во всех районах Смоленска устанавливают праздничные ёлки. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Смоленск продолжает готовиться к Новому году. Как рассказали в пресс-службе администрации города, во всех районах областного центра устанавливают праздничные елки.

Сегодня работы прошли в микрорайоне Сортировка. В ближайшие дни ёлку украсят гирляндами и игрушками. Среди них будут и украшения, изготовленные жителями Заднепровского района в ходе традиционного новогоднего конкурса.

Также праздничные ёлки установили или установят в ближайшее время на площади Ленина, на площадке перед Домом культуры «Шарм», возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» на улице Черняховского, в парке «Соловьиная роща», в микрорайоне «Южный», перед зданием управления администрации по Промышленному району на проезде Маршала Конева и других местах.

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