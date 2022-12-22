Ремонт поликлиник в Смоленской области запланирован на 2023-2025 годы. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Алексей Островский провел совещание с руководством блока здравоохранения, где рассматривалась «дорожная карта» реализации трехлетней региональной программы по ремонту областных медучреждений. Работы запланированы на 2023-2025 годы.

Программа предполагает поэтапный ремонт, чтобы не создавать дискомфорта посетителям и медперсоналу. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, оформление поликлиник будет выполняться в едином стиле в соответствии с брендбуком Минздрава и рекомендациями ведомства.

На первом этапе пройдёт ремонт входных групп первых этажей, где расположены регистратуры, с которых начинается взаимодействие с пациентом. Также предусмотрено оборудование отдельных входов для посетителей с инфекционными заболеваниями и других категорий, чтобы минимизировать риск распространения респираторно-вирусной инфекции.

Особое внимание обратят на организацию доступной среды для маломобильных граждан. На 2-м и 3-м этапе будет организован ремонт вторых этажей, а также административных помещений районных поликлиник.

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