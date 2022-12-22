Более 200 человек обеспечат безопасность детей на новогодних ёлках в Смоленске. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

К обеспечению общественного порядка и безопасности детей на новогодних мероприятиях в Смоленске будут привлечены 173 сотрудника органов внутренних дел и 48 народных дружинников. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях.

В общей сложности с 21 декабря по 8 января в Смоленске запланировано 93 утренника для детей в городских учреждениях культуры.

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