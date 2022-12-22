В Смоленской области задержали фуры с 60 тоннами нелегальных сигарет. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Смоленские таможенники остановили 4 фуры в Красной Горке, в которых перевозили почти 60 тонн сигарет. У водителей изъяли почти 3 миллиона пачек белорусских сигарет без специальных акцизных марок.

Со слов одного из перевозчиков, табак планировалось доставить в Подмосковье. Досмотр пролился на одном из складов временного хранения.

Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, в грузовых отсеках автомобилей таможенники нашли белорусскую табачную продукцию восьми наименований без специальных акцизных российских марок. Необходимые документы у водителей отсутствовали.

За перевозку нелегальной табачной продукции водителям грозит возбуждение уголовного дела.

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