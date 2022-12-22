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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 9:06

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 декабря: 6 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 22 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 028 случаев заражения COVID-19.

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 028 случаев заражения COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 028 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 6 жителей региона.

На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 654 человека. Не справились с заболеванием 3 173 человека, 8 смолян госпитализировали за минувшие сутки.

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