Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 декабря: 6 человек заразились за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 028 случаев заражения COVID-19.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 146 028 случаев заражения COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 6 жителей региона.
На сегодняшний день статус «экс-пациента» получили 142 654 человека. Не справились с заболеванием 3 173 человека, 8 смолян госпитализировали за минувшие сутки.
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