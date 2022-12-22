В детском саду в Смоленской области выявили гепатит А. Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в детском саду «Колокольчик» в Сафонове выявили острый вирусный гепатит А.

В дошкольном учреждении провели эпидемиологическое расследование, была установлена причина возникновения инфекционного заболевания – нарушение санитарного законодательства. Это касается хранения пищи, соблюдения гигиены сотрудниками, аттестации работников пищеблока, дезинфекции.

С целью ликвидации очага инфекционного заболевания был введён временный запрет деятельности детского сада. Постановлением Сафоновского районного суда запрет будет действовать 30 суток.

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