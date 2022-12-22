Энергетики наградили участников конкурса «Мир энергетики глазами детей»

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В декабре 2022 года в канун профессионального праздника – Дня энергетика – подведены итоги конкурса детского рисунка «Мир энергетики глазами детей», который был проведен сотрудниками ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» совместно с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 83 «Улыбка» г. Смоленска.

21 воспитанник детского сада в возрасте от 4 до 6 лет приняли активное участие в изучении темы энергетики и изобразили свое видение безопасного и бережного обращения с энергоресурсами. Номинациями конкурса стали: «Профессия энергетик», «Электричество и безопасность», «Сбережение энергоресурсов».

Основными целями конкурса были профилактика детского электротравматизма, воспитание трудовых и патриотических качеств личности у подрастающего поколения, уважения к традициям и гордости за профессию энергетика, сохранение и приумножение лучших трудовых традиций работников электросетевого комплекса, активизация интереса дошкольников к теме безопасного обращения с электричеством в быту и вне дома.

«Несмотря на то, что электричество и электробезопасность – технические области науки, довольно сложные для понимания детьми, изучать основные правила обращения с электроприборами и вблизи энергообъектов нужно с раннего детства. Это формирует культуру безопасного и бережного взаимодействия с электрическим током, с которым дети встречаются ежедневно в быту и на улице», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.