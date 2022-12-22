Акция по вручению новогодних подарков детям участников СВО стартовала в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С 22 декабря во всех муниципальных образованиях региона стартует акция по вручению сладких новогодних подарков детям участников специальной военной операции. Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, их вручат либо на утренниках в детских садах и школах, либо доставят на дом.

Глава региона поручил главам районов взять данный вопрос на личный контроль, чтобы до Нового года подарки от Деда Мороза дошли до каждого адресата.

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