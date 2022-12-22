Смоленские коммунальщики ведут обработку территорий противогололедными материалами. Фото: пресс-служба администрации города.

Из-за дождя на дорогах и тротуарах областного центра образовалась гололедица. Коммунальные службы Смоленска работают в усиленном режиме.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в ночь с 21 на 22 декабря машины СпецАвто очищали от снежных масс и посыпали пескосоляной смесью магистральные улицы. За сутки на полигон вывезли 506 кубометров снега.

Особое внимание уделяется обработке спусков-подъёмов, лестниц, тротуаров и других пешеходных зон, а также остановкам общественного транспорта. Работы ведутся во всех районах города.

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