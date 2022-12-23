В Смоленске разработали концепцию благоустройства Владимирской набережной. Фото: страница главы города Андрея Борисова.

В областной центре прошли общественные обсуждения благоустройства Владимирской набережной, в которых принимали участие жители и гости города, общественные организации и экспертные сообщества. На их основе была разработана концепция, которую предстоит оценить самим смолянам в ходе опроса.

Как сообщил глава города Андрей Борисов на своей странице в соцсетях, в план благоустройства набережной внесли наиболее яркие предложения: кинотеатр под открытым небом, летнее кафе, зоны отдыха, детские площадки и современные арт-объекты.

Фото: страница главы города Андрея Борисова.

После утверждения проекта предстоит разработка проектно-сметной документации и определение объема работ по благоустройству набережной.

Выбрать наиболее понравившийся вариант преображения мест прогулок и отдыха на набережной можно в ходе опроса, который стартует уже сегодня.

Читай также: смолянам предлагают выбрать будущий облик объектов туристического центра. Регион получит свыше 191 млн рублей на развитие туристской сферы.