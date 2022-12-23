Два человека госпитализировали после ДТП в Сафонове. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области. Фото: материалы пресс-служб

Автомобильная авария, в которой пострадали два человека произошла около 8:50 в четверг, 22 декабря, возле дома 61Б на улице Горняцкая.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Смоленской области, 36-летний водитель за рулём «ВАЗ 2111» превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой «ВАЗ 2110» под управлением 27-летнего парня.

В результате ДТП водителя и пассажира машины «ВАЗ 2110», 25-летнюю девушку, госпитализировали в больницу.

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