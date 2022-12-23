В Смоленске Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов открыл новогоднюю «Ёлку желаний»

Фото: smolensk.er.ru.

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала и в Смоленской области. В преддверии новогодних праздников она проходит по всей стране. Смоленские депутаты от «Единой России» также принимают участие в доброй акции.

Первым желания детей исполнит секретарь Смоленского регионального отделения партии, председатель областной Думы Игорь Ляхов. Он снял с ёлки, установленной в региональной приемной «Единой России», два желания.

Степан из Сафонова попросил ноутбук, а 13-летний Денис из Смоленска шведскую стенку для занятий спортом.

«Впереди самые добрые теплые и семейные праздники - Новый год и Рождество. В это время взрослые должны воплощать новогодние желания детей. И до наступления праздников их желания будут обязательно выполнены», - рассказал Игорь Ляхов.

Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям от 3-х до 17 лет из многодетных, малообеспеченных семей. За четыре года исполнено почти 60 тысяч желаний детей и пожилых людей по всей России.