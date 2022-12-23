Глава Смоленска Андрей Борисов рассказал о праздничных мероприятиях на Новый год. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

С 23 декабря по 8 января в муниципальных учреждениях культуры Смоленска пройдут новогодние и рождественские мероприятия.

Глава города Андрей Борисов поделился праздничной программой на своей странице в соцсетях:

ДК Сортировка (ул. Седова, д. 1):

23 декабря 15:00 – развлекательно – танцевальная программа «Новогодний маскарад»

5 января 12:00 – кукольный спектакль кукольного театра «Марионетка» «Славный парень Колобок»

6 января 12:00 – детское новогоднее театрализованное представление «Сказочный хоровод»

ДК микрорайона Гнёздово:

24 декабря 11:00 – утренник для детей «Новогодние приключения в зимнем лесу» (Центр ремесел, ул. Станционная, д. 1)

24 декабря 13:00 – новогодние утренники для детей и семей военнослужащих СВО (Центр ремеселул. Станционная, д. 1)

25 декабря 11:00, 13:00 – новогодние утренники для детей «Новогодние приключения в зимнем лесу» (ул.Рабочая, д. 10)

КЦ «Заднепровье» (ул. Губенко, д. 5)

24 декабря 11:00, 14:00 – театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»

4 января 12:00 – театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»

5 января 12:00 - театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»

Смоленский планетарий (ул. Войкова, д. 9):

25 декабря 11:00 – «Новый год на волшебной планете»

8 января 11:00 – «Рождественская звезда»

ДК пос. Миловидово (пос. Миловидово, д. 58):

25 декабря 13:00 – интерактивная развлекательная программа для детей «Как-то раз под новый год»

8 января 15:00 – Интерактивная развлекательная программа для детей «Новогодняя феерия»

ДК «Шарм» (ул. Нахимова, д.17):

3 января 11:00, 13:00 – театрализованное интерактивное представление «Ёлка в зазеркалье»

4 января 11:00, 13:00 –театрализованное интерактивное представление «Ёлка в зазеркалье»

4 января 17:00 – новогодний концерт для жителей города.

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