В Гагарине мужчина жестоко убил своего друга в его день рождения. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Житель Гагарина обвиняется в убийстве мужчины. По версии следствия, 3 октября смолянин пригласил на празднование дня рождения своего друга. В ходе застолья между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый не менее 12 раз ударил мужчину ножом в область жизненно важных органов.

От полученных ранений местный житель скончался в больнице через несколько дней. По информации пресс-службы СУ СКР, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

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