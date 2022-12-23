Смоленские энергетики получили награды в честь профессиональнго праздника

Фото: предоставлено Смоленскэнерго.

22 декабря 2022 года в стенах филиала «Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. К присутствующим с приветственными словами обратились представители власти, а также заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин, директор филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске, профессор, доктор технических наук Александр Федулов, директор Филиала акционерного общества Системный оператор Единой энергетической системы Смоленское РДУ Татьяна Стоянова.

Энергетикам вручили Почетную грамоту Министерства энергетики Российской Федерации, два Благодарственных письма Губернатора Смоленской области, две Почетные грамоты Смоленской Областной Думы, Почетную грамоту Главы города-героя Смоленска, Почетную грамоту Администрации города Смоленска, два Благодарственных письма Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

Дипломы Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике, которые вручаются структурным подразделениям «Смоленскэнерго» за высокие показатели производственной деятельности и достижение выдающихся результатов в труде, в этом году получили Вяземский район электрических сетей и Департамент корпоративных и технологических АСУ. Кроме того, были вручены награды компании и филиала, а также 12 новых имен появились на Доске почета филиала.

«В связи с нашим профессиональным праздником 50 сотрудников филиала были награждены ведомственными, корпоративными и региональными наградами. Традиционно торжественные собрания в честь Дня энергетика прошли во всех районах электрических сетей и исполнительном аппарате филиала», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.