Голосование за проект благоустройства Владимирской набережной стартовало в Смоленске

Опрос за проект благоустройства Владимирской набережной стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Архитекторы из проектно-инжиниринговой компании «Архиндустрия» представили концепцию предстоящего благоустройства Владимирской набережной, подготовленную на основе обсуждений с участием жителей и гостей города, общественных организаций и творческих сообществ. Выбрать наиболее понравившийся вариант внешнего вида мест отдыха предлагают самим смолянам.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в план внесли наиболее яркие предложения: кинотеатр под открытым небом, летнее кафе, зоны отдыха, детские площадки и современные арт-объекты. Пройти опрос можно по ссылке.

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