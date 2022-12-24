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НовостиОбщество24 декабря 2022 6:12

Голосование за проект благоустройства Владимирской набережной стартовало в Смоленске

В план внесли наиболее яркие предложения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Опрос за проект благоустройства Владимирской набережной стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Опрос за проект благоустройства Владимирской набережной стартовал в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Архитекторы из проектно-инжиниринговой компании «Архиндустрия» представили концепцию предстоящего благоустройства Владимирской набережной, подготовленную на основе обсуждений с участием жителей и гостей города, общественных организаций и творческих сообществ. Выбрать наиболее понравившийся вариант внешнего вида мест отдыха предлагают самим смолянам.

Как отметили в пресс-службе администрации города, в план внесли наиболее яркие предложения: кинотеатр под открытым небом, летнее кафе, зоны отдыха, детские площадки и современные арт-объекты. Пройти опрос можно по ссылке.

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