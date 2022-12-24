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НовостиОбщество24 декабря 2022 8:21

В Смоленске определили победителей конкурса графического знака «1160»

Уникальный дизайн знаменательной даты — 1160-летия города Смоленска — украсит праздничные мероприятия в 2023 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске определили победителей конкурса графического знака «1160». Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске определили победителей конкурса графического знака «1160». Фото: пресс-служба администрации города.

На конкурс графического знака поступило свыше 230 работ, выполненных в самых разных стилях. Каждый предложил уникальный дизайн, по своему отражающий историко-культурное наследие Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, победителя выбрало экспертное жюри. Дизайн, разработанный Андреем Корневым, набрал максимальный балл среди экспертов. Логотип имеет минималистичное начертание. Строгие прямоугольные формы образуют цифры. Один из элементов трансформирован во флаг, как напоминание о героической истории города.

Помимо этого объявлены призёры в разных возрастных категориях, среди них и лидер интернет-голосования.

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