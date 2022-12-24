Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 декабря 2022 9:08

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 декабря: 22 человека выздоровели за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За последние сутки в регионе выявили 2 новых случая заражения COVID-19.

За последние сутки в регионе выявили 2 новых случая заражения COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в регионе выявили 2 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 146 047.

Всего 3 173 человека погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 5 смолян. Успешно справились с болезнью и выписались 142 693 жителя региона.

Читай также:

ВОЗ: Только у 10% людей нет иммунитета к ковиду. Глава Всемирной организации здравоохранения рассказал, что сейчас известно около 500 подштаммов только одного «омикрона».