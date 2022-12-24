Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 декабря: 22 человека выздоровели за сутки

За последние сутки в регионе выявили 2 новых случая заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки в регионе выявили 2 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 146 047.

Всего 3 173 человека погибли с начала пандемии, госпитализировали за сутки 5 смолян. Успешно справились с болезнью и выписались 142 693 жителя региона.

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