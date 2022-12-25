Температура воздуха в Смоленской области опустится до -9.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В воскресение синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. Ветер подует северной четверти 3-8 м/с.
Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.
В Смоленске: -7°C…-5°C.
В первой половине дня местами будет туман. Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет расти.
Читай также:
Голосование за проект благоустройства Владимирской набережной стартовало в Смоленске. В план внесли наиболее яркие предложения.