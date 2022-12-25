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НовостиОбщество25 декабря 2022 5:30

Температура воздуха в Смоленской области опустится до -9

Осадков в регионе не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Температура воздуха в Смоленской области опустится до -9.

Температура воздуха в Смоленской области опустится до -9.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В воскресение синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица. Ветер подует северной четверти 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

В первой половине дня местами будет туман. Атмосферное давление 732 мм рт. столба, будет расти.

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