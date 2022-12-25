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НовостиЗдоровье25 декабря 2022 9:19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 декабря: 7 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Выздоровели всего 142 710 человек, 3 174 пациента умерли.

Выздоровели всего 142 710 человек, 3 174 пациента умерли.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 054 случая заражения коронавирусом, в том числе 7 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 710 человек, 3 174 пациента умерли. Госпитализировали 2 жителя региона.

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