Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 декабря: 7 человек заразились за сутки

Выздоровели всего 142 710 человек, 3 174 пациента умерли. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 146 054 случая заражения коронавирусом, в том числе 7 – за последние сутки.

Выздоровели всего 142 710 человек, 3 174 пациента умерли. Госпитализировали 2 жителя региона.

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