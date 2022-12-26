26 декабря в Смоленской области похолодает до -10. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

26 декабря в на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков. в первой половине дня местами будет стелиться туман. На дорогах образуется гололедица. Ветер подует восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -9°C…-7°C.

Атмосферное давление 744 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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