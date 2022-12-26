В Смоленской области повысили расценки на сдачу крови и её компонентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смоленский центр крови повысил расценки на сдачу крови и её компонентов. Как сообщают в медучреждении, изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Теперь смоленские доноры смогут получить:

– за одну донацию крови (450 мл +/-10%) – 1215,92 рублей;

– за донацию плазмы (600 мл +/-10%) – 2279,85 руб;

– за донацию эритроцитов (400 мл +/-10%) – 3799,75 руб;

– за донацию тромбоцитов – 5319,65 руб.

Замeна бeсплатного питания дeнeжной компeнсациeй (бeзвозмeздный донор) — 759,95.

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