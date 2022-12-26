Универсальные коммунальные машины вышли на борьбу с гололёдом в Смоленске

Универсальные коммунальные мамашины вышли на борьбу с гололёдом в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В результате вернувшихся в регион заморозков на тротуарах образовалась наледь. Как сообщили в администрации города, в борьбе с ней используют универсальные коммунальные машины УКМ-2500.

По габаритам они подходят практически для всех смоленских тротуаров, за исключением некоторых в центральной части города. Ширина посыпки - два с половиной метра. То есть, для обработки тротуара хватает одного проезда УКМ.

За день одна такая машина успевает сделать до 8 рейсов от базы, где загружается песко-соляной смесью, до посыпаемых улиц. Количество обрабатываемых улиц одной УКМ за день достигает от 30 до 40.

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