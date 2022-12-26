«ГАЗель» сгорела ночью в Смоленске. Фото: пресс-служба НУ МЧС по Смоленской области.

Около полуночи 26 декабря на улице 25 Сентября загорелся автомобиль ГАЗ. На место происшествия выехали 7 спасателей и две пожарные машины.

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. В результате огнем уничтожен салон, выгорел моторный отсек, частично повреждено лакокрасочное покрытие. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, пострадавших в результате пожара нет. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам.

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