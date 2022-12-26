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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:06

Поезд Деда Мороза прибыл в Смоленск

Встречающих ждала праздничная программа с участием аниматоров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поезд Деда Мороза прибыл в Смоленск. Фото: пресс-служба администрации города.

Поезд Деда Мороза прибыл в Смоленск. Фото: пресс-служба администрации города.

В понедельник, 26 декабря, в Смоленск прибыл поезд Деда Мороза. Первыми из вагона вышли сотрудники РЖД и Снегурочка, а затем на перрон к присутствующим сошёл сам новогодний волшебник.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

В вагонах поезда оборудована приемная Деда Мороза, сцена, кафе и зона для тематических квестов «Сказочная деревня». Детей и их родителей развлекают аниматоры, организована праздничная программа и новогоднее представление.

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