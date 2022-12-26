Алексей Островский посетил смоленских военнослужащих в зоне СВО. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский совместно с мэром Смоленска Андреем Борисовым посетил смоленских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Смолянам передали очередную партию гуманитарного груза из региона – инструменты, цифровые бинокли, дизельные электрогенераторы, тепловизионное оборудование, монокляры ночного видения, спальные мешки, термобелье. А также письма и открытки от родственников. В подарок личному составу также передали универсальные зарядные устройства.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках встречи с командиром полка и бойцами обсудили условия несения службы, организационные вопросы и имеющиеся просьбы. Они уже взяты в работу и будут выполнены.

– В очередной раз убедился, что девиз на гербе Смоленской области «Несгибаемый дух все превозможет» характеризует смолян – их стойкость и мужество – на все 100%! Он полностью созвучен девизу, с которым здесь, на передовой, воюют наши ребята: «Где мы, там стена!». Воюют самоотверженно, они настоящие герои, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

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