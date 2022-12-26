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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 9:42

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 декабря: ни одного случая заражения не выявлено за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
За минувшие сутки в Смоленской области не подтвердилось ни одного случая заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в Смоленской области не подтвердилось ни одного случая заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области не подтвердилось ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число зафиксированных в регионе случаев – 146 054.

Выздоровели за сутки 11 смолян, всего 142 721 человек успешно справились с болезнью с начала пандемии. Ни один человек не умер, госпитализация также не потребовалась ни одному жителю региона.

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