В Смоленске сотрудник ТЭЦ-2 получил химические ожоги на производстве. Фото: пресс-служба ПАО «Квадра», Сержио Позитивный.

Сотрудник «Смоленской ТЭЦ-2» получил серьёзный химический ожог на производстве. Региональная инспекция труда начала расследование обстоятельств случившегося.

Инцидент произошёл на складе химического цеха 5 декабря. По информации ведомства, аппаратчик гашения извести при выполнении работ в результате неожиданного выброса смеси извести и воды из конуса подачи извести получил тяжелый химический ожог. Мужчину госпитализировали в Смоленскую областную клиническую больницу.

В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая — работник не использовал средства индивидуальной защиты. Также имелись нарушения технологического процесса и его несовершенство и отсутствие контроля за соблюдением работником требований охраны труда. По итогам проверки ответственных лиц привлекут к ответственности.

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