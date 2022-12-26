В Смоленской области пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается после Нового года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Смоленской области может начаться в январе, сразу после Нового года. О причинах этого сообщили в ходе прямого эфира на платформе ЦУР заместитель начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Ирина Веселова и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Симакина.

Это обусловлено снижением внимания людей к мерам профилактики в период новогодних праздников, а также выходом школьников на занятия после карантина.

Специалисты отметили, что лица, имеющие признаки заболевания, должны вовремя ограничить контакты и принять меры для предотвращения распространения инфекции среди родственников и знакомых

На данный момент в сравнении с предыдущей неделей за исключением возрастной группы старше 15 лет наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 27,1%.

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