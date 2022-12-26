В Смоленской области пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается после Нового года.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Смоленской области может начаться в январе, сразу после Нового года. О причинах этого сообщили в ходе прямого эфира на платформе ЦУР заместитель начальника департамента Смоленской области по здравоохранению Ирина Веселова и главный внештатный специалист по инфекционным болезням Елена Симакина.
Это обусловлено снижением внимания людей к мерам профилактики в период новогодних праздников, а также выходом школьников на занятия после карантина.
Специалисты отметили, что лица, имеющие признаки заболевания, должны вовремя ограничить контакты и принять меры для предотвращения распространения инфекции среди родственников и знакомых
На данный момент в сравнении с предыдущей неделей за исключением возрастной группы старше 15 лет наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 27,1%.
Читай также:
В Смоленской области повысили расценки на сдачу крови и её компонентов. Новые тарифы вступят в силу с начала 2023 года.